Rus parlamenterlerden Türkiye ile Rusya arasında ‘Parlamentolararası İşbirliği Anlaşması’ teklifi

Türkiye’yi ziyaret eden Rus parlamenterler, Türkiye ile Rusya arasında ‘Parlamentolararası İşbirliği Anlaşması’ imzalanması çağrısında bulundu.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma BDT ve Avrasya Entegrasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov “Bu anlaşma sayesinde bazı konuların, örneğin terör konusunda işbirliğinin derinleştirilmesinin önü açılabilir” derken Duma Güvenlik, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Anatoliy Vıbornıy ise “Ülkelerimizin önünde birçok işbirliği olanağı var. Kültür, ticaret, ekonomi ve savunma gibi farklı alanlarda işbirliğimizi geliştirmek gerekiyor. Bunun için önemli olan, hukuki zemin oluşturulması. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız ve gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Avrasya Entegrasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov ve Duma Güvenlik, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Anatoliy Vıbornıy, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Rus parlamenterler, TBMM’de Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Ziya Altunyaldız, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Murat Baybatur ile görüştü.

Görüşmelerinin ardından Sputnik Türkiye muhabirinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciye mülakat veren Umakhanov ve Vıbornıy, Türkiye’de yaptıkları temasları değerlendirdi.

Duma Güvenlik, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan yardımcısı Anatoliy Vıbornıy, ziyaretlerinin ana amacının Türkiye ve Rusya parlamentoları arasındaki mevcut işbirliğini güçlendirmek ve terörizmle mücadele alanında işbirliğini arttırmak olduğunu ifade ederek “Terör sadece bir bölgenin, bir ülkenin sorunu değildir, terör uluslararası bir sorundur. Bu sorunu çözmek için beraber çalışmak gerekiyor. Hem Rusya hem Türkiye tarafından çabaların sürdürülmesi gerekiyor. Tabii ki bu alanda işbirliği yapmak için hukuki zemin oluşturulması gerekiyor. Mesela bir ülkenin terör örgütü olarak tanımladığı bir örgütün başka bir ülkede de terör örgütü olarak kabul edilmesi gerekiyor. Aynı durum terörist tanımlaması için de geçerlidir. Yani bir ülkede terör eylemi gerçekleştiren bir kişinin mutlaka diğer ülkede de terörist olarak tanımlanması gerekiyor” dedi.

Duma BDT ve Avrasya Entegrasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov da Meclis’te yaptıkları görüşmelerin çok verimli geçtiğini, Türkiye ile Rusya arasında ‘Parlamentolararası İşbirliği Anlaşması’ imzalanmasını teklif ettiklerini belirterek “Bu anlaşma sayesinde bazı konuların, örneğin terör konusunda işbirliğinin derinleştirilmesinin önü açılabilir. Türk meslektaşlarımız buna olumlu baktılar. Şimdi uzmanlarımız bunun üzerinde gerekli çalışmaları yapacaklar. Daha sonra böyle bir anlaşma Meclis başkanlarımız tarafından imzalanabilir” dedi.

‘TERÖRİZMLE MÜCADELEDE ORTAK MEKANİZMALAR OLUŞTURULMALI’

Umakhanov, Türk milletvekillerini Rusya’nın da üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Mart ayında yapılacak toplantısına davet ettiklerini de belirterek “TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bu yıl Ekim ayında Saint Petersburg’da yapılan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısına katıldı ve Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüştü. Bir de önümüzdeki sene Mart ayında Saint Petersburg’da yapılacak KGAÖ toplantısına davet ettik” dedi.

Rusya’nın öncülüğünde kurulan ve Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ile Ermenistan’ın üye olduğu KGAÖ, 2002 yılında hükümetlerarası askeri ittifak oluşturulması amacıyla kurulan bir örgüt. Geçtiğimiz yıl KGAÖ’nün ortak terör örgütleri listesi oluşturma kararı aldığı haberleri çıkmıştı.Anatoliy Vıbornıy, KGAÖ Parlamenter Asamblesi kararı doğrultusunda ortak bir terörizm kanunu çıkartıldığını kaydederek “Bu kanunda bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilmesi için ayrıntılı bilgiler mevcut. O kanunlara göre gerekli işlemler yapılıyor, KGAÖ Parlamenter Asamblesi’nin üyeleri bir örgütle ilgili başvuru yapıyor ve bu konu görüşülüyor. Bahsettiğim KGAÖ’nün ana amacı, üye ülkelerin bulunduğu bölgelerde güvenlik sağlamak. Bu yüzden tüm aşırıcılık, terörizm, ırkçılık, yolsuzluk gibi sorunlara karşı gerekli adımlar atılarak çözüm bulunmaya çalışılıyor. KGAÖ’nün gündeminde şu anda terörizm ideolojisiyle mücadele konusunda ortak çalışmalar konusu ele alınıyor. Terörizme karşı mücadelede ortak mekanizmaları oluşturabilirsek ekonomik, ticari ve kültürel işbirliği alanlarını da geliştirecektir” diye konuştu.

‘ASTANA SÜRECİ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU’

Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla başlatılan Astana sürecini de değerlendiren Vıbornıy, “Astana süreci uluslararası alanda çok önemli bir süreç. Bu süreç sayesinde bizim işbirliğimiz dünyaya örnek oldu. Ortak çabalarımız sayesinde uluslararası terörizme karşı mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Rusya, Türkiye ve İran, Suriye için ortak çözüm üretmeyi başarabildi ve bu süreç başarı ile sonuçlandı” dedi.

Umakhan Umakhanov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl içinde sekiz kez görüştüklerini belirterek “Gündemdeki en önemli konular Suriye’de terörizme karşı mücadeleydi. Şu an çok etkin bir şekilde işbirliğimiz devam ediyor bu konuda. Keşke işbirliğimiz daha önce başlayabilseydi ve bu adımlar atılabilseydi. Ama yine de geç de olsa atılan adımlar olumludur” dedi.

‘PUTİN S-400 KONUSUNUN SONUCA ULAŞTIRILMASI İÇİN İLGİLİ KURUMLARA TALİMAT VERDİ’

Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri konusunda da Umakhanov, “S-400 konusu bildiğimiz kadarıyla Sayın Putin’in son Türkiye ziyaretinde de ele alındı. Putin ilgili kurumlara bu konuda gerekli talimatı verdi bu konunun en yakın zamanda çözülmesi için. Umarım bu konuda bir sıkıntı çıkmaz. Tabii ki biz ekonomi ve güvenlik konularını daha rahat çözebilmek için Türk tarafıyla ortak bir anlaşmanın imzalanmasını teklif ettik. Dünkü görüşmelerde bu konular ele alındı. Bizim devlet başkanlarımız Putin ve Erdoğan’ın gayretleri sayesinde tüm sorunların çözüleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Anatoliy Vıbornıy de “Ülkelerimizin önünde birçok işbirliği olanağı var. Kültür, ticaret, ekonomi ve savunma gibi farklı alanlarda işbirliğimizi geliştirmek gerekiyor. Bunun için önemli olan, hukuki zemin oluşturulması. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız ve gayret göstereceğiz. Bizim ziyaretimiz tüm sorunların çözülmesi için umarım iyi bir zemin oluşturmuştur. Bundan sonra uzmanlarımızın çalışmaları olacak, eğer bu yapılırsa teknik sorunlar çözülebilir diye düşünüyorum” dedi.

‘KARLOV SUİKASTI, TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR TERÖR EYLEMİYDİ’

Rus parlamenterler, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov’la ilgili düşüncelerini de aktardı. Anatoliy Vıbornıy, “Karlov’un ölümünden hem Rus halkı hem de Türk halkı derinden etkilendi. Bu eylem, Rus-Türk ilişkilerine karşı yapılmış bir eylemdi. Rusya terörizmin ne olduğunu çok iyi biliyor. Her terör olayının amacı, acı çektirmektir ve biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu terör eyleminin muhakkak Rus-Türk ilişkilerine karşı yapılan eylem olduğunu çok iyi biliyoruz. Umarız ortak çabalarımız sayesinde özellikle hukuki alanda terörizme karşı ortak mücadelede başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.

Umakhan Umakhanov da “Karlov çok büyük bir siyaset insanıydı. Böyle bir değerin kaybedilmesi bizim için çok üzücü bir olaydı. Karlov, Rus-Türk ilişkilerinin geliştirilmesinde örnek bir rol oynamıştı. Şu an Rus ve Türk halkı terörizme karşı mücadelesinde ortak çabaları göstermek gerekiyor ve bu çabaları sürdürmek gerekiyor. Rus parlamenterler olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.