Rus Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Reuters haber ajansı, Rusya'nın PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile anlaşma yaparak Suriye'nin kuzeybatısında bir askeri üs kurma kararı aldığı haberini servis etti. Konuya ilişkin olarak YPG Sözcüsü Afrin’de “terörle mücadele kapsamında varılan anlaşma uyarınca bir askeri üs kuracağını” açıklamış, bu askeri üste YPG/PYD güçlerine de “modern savaş teknikleri” eğitimi verileceğini söylemişti. Bunun üzerine, "Rusya Afrin'de askeri üs kuracak" açıklamasına, Moskova'dan "düzeltme" geldi.

Reuters haber ajansı, Rusya'nın PKK'nın Suriye kolu olan YPG ile anlaşma yaparak Suriye'nin kuzeybatısında bir askeri üs kurma kararı aldığı haberini servis etti. Konuya ilişkin olarak YPG Sözcüsü Afrin’de “terörle mücadele kapsamında varılan anlaşma uyarınca bir askeri üs kuracağını” açıklamış, bu askeri üste YPG/PYD güçlerine de “modern savaş teknikleri” eğitimi verileceğini söylemişti. Bunun üzerine, "Rusya Afrin'de askeri üs kuracak" açıklamasına, Moskova'dan "düzeltme" geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin PKK terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG kontrolündeki Afrin bölgesinde açılacak olanın “üs değil”, “Ateşkes izleme merkezi” olacağını bildirdi.

Türkiye-Rusya ve İran arasında bu yılın başında Moskova’da varılan anlaşma uyarınca, üç ülke Suriye’de varılan ateşkesin izlenmesi için mekanizmalar oluşturmuşlardı. Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Afrin’de kurulacak olanan “Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin bir şubesi” olacağı bildirildi.

YPG SÖZCÜSÜ “TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA RUS ÜSSÜ” DEMİŞTİ

YPG Sözcüsü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Rusya’nın Afrin’de “terörle mücadele kapsamında varılan anlaşma uyarınca bir askeri üs kuracağını” açıklamış, bu askeri üste YPG/PYD güçlerine de “modern savaş teknikleri” eğitimi verileceğini söylemişti.

FIRAT KALKANI’NIN AFRİN’E GENİŞLETİLMESİ ZORA GİRDİ

Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu ile TSK destekli özgür Suriye ordusu adı verilen gruplar önce Cerablus’u, ardından da el Bab’ı almışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan El Bab sonrası için Fırat Kalkanı’nın YPG/PYD kontrolündeki doğuda Menbiç’e ya da El Bab-Cerablus’un batısında yer alan Afrin’e doğru ilerleyebileceği mesajını birkaç kez vermişti.

Operasyonun Menbiç’e ilerleme ihtimaline karşı Menbiç kent merkezine ABD askerleri yerleşirken, Menbiç’in El Bab’la komşu köylerii ise YPG/PYD tarafından Esad rejimine bırakılmıştı. Esad’a bırakılan bölgeye de”yardım götürme” bahanesiyle, Rus askerleri de konuşlandırılmıştı.

El Bab-Cerablus’un batısında kalan, yine PYD/YPG kontrolündeki Afrin’de ise ne ABD, ne Rus, ne de Esad rejim askeri bulunuyordu. Bu çerçevede, Türkiye’nin yönünü Batı’daki Afrin’e döndürebileceği kulislerde konuşulmaya başlanmıştı.

Rusya’nın Afrin’de kuracağı bu “ateşkesi izleme” merkezi ile, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bu bölgeye yönelik harekata geçme ihtimali azaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova'ya geçen hafta yaptığı ziyarette, kamuoyu önünde Moskova'daki PYD ofisinin kapatılması gerektiğini söylemişti.