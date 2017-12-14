Rus uçakları Suriye’yi terk etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de teröristlere karşı görevlerini tamamlayan Su-34 bombardıman uçakları ve mürettebatının Rusya’daki üslerine döndüğünü duyurdu.
Sputnik’in aktardığı Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Su-34 uçaklarının ülkeye döndüğü belirtildi. Açıklamada “Su-34 bombardıman uçaklarının mürettebatı Harabovsk bölgesindeki daimi üslerine döndü. Pilotlar, Suriye'deki görevlerini başarıyla yerine getirdikten sonra Hmeymim Hava Üssü'nden dönüş yaptı” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada kaç uçağın döndüğüne dair bir bilgi verilmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Hmeymim Hava Üssü'ne yaptığı ziyaret sırasında Suriye'deki Rus güçlerinin önemli bir kısmının çekilmesi emrini vermişti.