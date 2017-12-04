Rusya açıkladı: Türkiye ile birlikte tespit edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki tarafların son 24 saat içinde 4’er ateşkes ihlali tespit ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Suriye’deki gerilimi azaltma bölgelerindeki durumun stabil olduğu görüldü. Son 24 saat için ateşkesi izleyen komisyondaki Rus tarafı Humus'ta 2, Şam'da 1 ve İdlib'de 1 olmak üzere 4 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise Şam'da 4 ateşkes ihlali belirledi” ifadeleri kullanıldı.

‘DERA’YA 2 TONLUK GIDA YARDIMI GÖTÜRÜLDÜ’

Öte yandan bakanlık, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin Dera bölgesine pirinç, şeker, et konserveleri olmak üzere toplam 1.9 tonluk gıda yardımı ulaştırdığının, gün içinde 97 kişiye tıbbi yardım sağlandığının altını çizdi.