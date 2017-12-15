Rusya bu yolsuzluğu affetmedi: Ekonomi Bakanı Ulyukayev’e 8 yıl hapis cezası

Moskova'daki Zamoskvoretskiy Mahkemesi, 2 milyon doların üzerinde rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı alınan eski Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev'i rüşvet almaktan suçlu buldu. Ulyukayev, 8 yıl ağır hapis ve 130 milyon ruble (2.2 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Bugün sabah saat 10:00’da mahkemeye getirilen eski Bakan’ın duruşmasını birçok gazeteci takip etti.

Mahkemede bir gazeteci Ulyukayev’e bundan sonra muhalefet yapıp yapmayacağını sordu. Ulyukayev ise, “Hayır, muhalefet yapmayacağım, tek başına yaşayan bir kedi gibi olacağım” dedi.

Savcılık, eski bakana 10 yıl hapis ve 500 milyon ruble para cezası verilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme, Ulyukayev’in iyi hal, çocukları, yaşlı anne babaların ve kronik hastalıklarının varlığını göz önünde bulundurarak 8 yıl hapis ve 130 milyon ruble ceza verilmesi kararlaştırdı.

Ulyukayev’in şuana kadar ev hapsinde tutulduğu süre, 8 yıl hapis cezasından düşülecek. Eski Bakan ayrıca serbest kaldıktan sonra da 8 yıl boyunca devlet organlarında görev alamayacak.

Ulyukaev, mahkemenin bu kararının ‘adaletsiz’ olduğunu söyledi.

Moskova Kamu Gözetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Yeva Merkaçeva, Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada Ulyukayev davasının 1 yıl daha süreceğini söyledi.

İnsan hakları aktivisti Merkaçeva, “Ulyukayev davasında birçok tuhaflık var. İgor Seçin’in kanıtlarla beraber mahkemeye gelmemesi ve soruşturma için zayıf kanıtlar sunulması. Bu nedenle, büyük olasılıkla, Ulyukayev ve avukatları karara itiraz etmeye ve süreci olabildiğince uzatmaya çalışacaktır.”

Devlet petrol şirketi Rosneft’in, bir diğer petrol şirketi Başneft’in hisselerini satın alabilmesi için bakanlık adına olumlu görüş bildirmesi karşılığında rüşvet aldığı gerekçesiyle hakkında ev hapsi kararı verilen Ulyukayev, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alınmıştı. Ulyukayev, 1991’den bu yana Rusya’da gözaltına alınan ilk yüksek düzey yetkili olmuştu.

Selim Saygıner, Haberrus