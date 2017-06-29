Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya ile S-400’de anlaşmaya varıldı

Türkiye ile Rusya'nın bir süredir pazarlık masasına oturduğu S400 füzelerinde mutlu sona ulaşıldı.

Sozcu.com.tr
13:3229 Haziran 2017
Dünya
Rusya ile S-400’de anlaşmaya varıldı
Türkiye ile Rusya'nın bir süredir pazarlık masasına oturduğu S400 füzelerinde mutlu sona ulaşıldı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada “S-400 füzesi sözleşmesinde mutabakata varıldı” ifadesi kullanıldı. Önceki gün Moskova’nın Ankara’ya her bir S-400 için 500 milyon dolar istediği öne sürülmüştü.

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.

Son güncelleme: 13:4929.06.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar