Rusya ile S-400’de anlaşmaya varıldı

Türkiye ile Rusya'nın bir süredir pazarlık masasına oturduğu S400 füzelerinde mutlu sona ulaşıldı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada “S-400 füzesi sözleşmesinde mutabakata varıldı” ifadesi kullanıldı. Önceki gün Moskova’nın Ankara’ya her bir S-400 için 500 milyon dolar istediği öne sürülmüştü.

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti.