Rusya IŞİD’i yeni ‘X-101’lerle vurdu

Rusya, IŞİD'i en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS’nin IŞİD’in Hama ve Humus’taki hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, saldırı sonucunda, teröristlerin üç büyük deposu ve Akerbat şehrinin yakınlarındaki yönetim noktası imha edildi.

Uçaklar yaklaşık bin kilometreden en yeni X-101 roketleriyle ateş açtılar. Denetleme sonuçları bu hedeflerin yok edildiğini doğruladı.

Uçakların Engels hava üssünden kalktıkları belirtildi.

Operasyona Hmeymim hava üssünden kalkan Su-30SM ve Su-35S savaş uçakları da eşlik etti. Askeri görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Rus uçakları hava üssüne geri döndüler. DHA