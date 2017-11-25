Rusya o bölgeye askeri üs kuruyor

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla Soçi'de yaptıkları görüşmede Kızıldeniz'e askeri üs kurulmasını konuştuklarını söyledi.

Beşir, perşembe günü resmi ziyaret için geldiği Soçi’de Putin ve Şoygu’yla görüştü.

Sputnik’e verdiği demeçte Rus yönetimiyle Kızıldeniz’e askeri üs kurulmasının istişare edilip edilmediği sorusunu yanıtlayan Beşir, “Evet, önce Rusya Devlet Başkanı ile, sonra da Savunma Bakanı Şoygu’yla” dedi.

Beşir, Putin’le görüşmesinde ABD’yi diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak “Suriye’de bu nedenle bir felaket yaşandı. Sudan’ın da iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir. Bu nedenle ABD’nin saldırgan eylemlerinden korunmaya ihtiyacımız var. Rusya ile bazı alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.