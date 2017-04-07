Rusya: Sıcak iletişim hattını 8 Nisan’dan itibaren durduruyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ile Suriye'de koordinasyon amacıyla oluşturulan sıcak iletişim hattını cumartesi gününden itibaren durduracağını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın 8 Nisan’dan itibaren ABD ile Rusya arasındaki uçuş güvenliği anlaşmasında öngörülen sıcak iletişim hattının çalışmasını sonlandıracağını açıkladı. Konaşenkov, konu ile ilgili notanın ABD’nin askeri ataşesine sunulduğunu belirtti.

Sputnik’in haberine göre’ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, şunları kaydetti: “Bir saat önce ABD’nin Moskova Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na çağırıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasına Suriye’deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması konusunda varılmış olan anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini 8 Nisan 2017 saat 00:00’dan itibaren yerine getirmeyi durdurduğuna dair nota kendisine sunuldu.”

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LAVROV ÇAVUŞOĞLU’YLA GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda ABD’nin Suriye saldırısını görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde: “7 Nisan’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye’nin inisiyatifi üzerine telefon görüşmesi yaptılar. Bakanlar ABD’nin Hums’taki Suriye’nin birliklerine karşı gerçekleştirdiği ve sivil vatandaşların da hayatını kaybettiği askeri eylem kapsamında Suriye’nin durumunu görüştüler. Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaştırabilecek ve Rusya ile Türkiye’nin barışçıl çözüm amacıyla gösterdikleri çabayı bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Bölgedeki trajik olayların ve terör örgütleri tarafından kimyasal silah kullanılması olayının objektif ve bağımsız soruşturmasının gerekliliğinin altı çizildi. İki taraf da, Suriye’de barışı sağlayacak tek yol olan görüşme sürecinin devam etmesinin alternatifinin olmadığını belirtti.

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TEMASIMIZ OLDU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Moskova'nın ABD ile temas halinde olduğunu söyledi.

Zaharova, Rusya birinci televizyon kanalında Suriye'ye gerçekleştiren roket saldırısı sonrası Rusya ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında herhangi bir temas olup olmadığı ile ilgili soruya şöyle cevap verdi: “ABD tarafı ile temaslarımız oldu, bu temaslar düzenli karakterde olup çeşitli düzeylerde gerçekleşiyor. Fakat bu durumda biz tabii ki sizin duyduğunuz açıklamaya odaklandık.”