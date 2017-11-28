Rusya Soyuz-2.1b füzesini uzaya fırlattı

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde inşa edilen yeni Vostoçnıy uzay üssünden Soyuz-2.1b füzesi, beraberindeki meteoroloji uydusu Meteor M ile uzaya fırlatıldı. Soyuz-2.1b, yeni üsten fırlatılan ikinci füze oldu.

Rusya’nın Çin sınırındaki Amur bölgesinde inşa edilen ve ülkenin ilk bağımsız sivil uzay üssü olan Vostoçnıy uzay üssünden, geçen yıl nisan ayında fırlatılan Soyuz-2.1a füzesinin ardından yeni bir füze daha fırlatıldı.

Soyuz-2.1b füzesi 08:41’de yörüngeye fırlatıldı. Füze beraberinde meteoroloji uydusu Meteor-M’in yanı sıra Kanada, ABD, Japonya, Almanya, İsveç ve Norveç’ten kurum ve şirketlere ait 18 küçük uzay teçhizatını uzaya götürdü.

28 Nisan 2016’da üsten füzesi fırlatılmış ve fırlatma işlemine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de tanıklık etmişti.

Rusya’nın ilk sivil uzay üssü olan bu üsle, Kazakistan’daki Sovyet döneminden kalma Baykonur uzay üssüne bağımlılığın sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Üste 3. füze fırlatma işleminin 22 Aralık’ta yapılması planlanıyor.