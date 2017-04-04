Rusya’dan açıklama: Görüşmeler başladı

Rusya, Türkiye ile tahıl sevkiyatına ilişkin görüşmelerin hazırlandığını açıkladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ile tahıl sevkiyatına ilişkin görüşmelerin 16 Nisan’dan sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

Dvorkoviç gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tarih henüz kesinleştirilmedi. Fakat Türkiye’de 16 Nisan’da referandum düzenlenecek, bu yüzden görüşme tarihini kesinleştirmek zor. Görüşmelerin bu tarihten sonra olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Dvorkoviç, “Görüşmelerin Moskova’da olma zorunluluğu yok. Biz Rusya’da olmasını teklif ediyoruz, fakat bu Soçi’de veya başka şehirde de olabilir” diye ekledi.

DHA