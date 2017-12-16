Rusya uyardı: Koalisyon militan eğitiyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’li uzmanların Suriye’nin Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında, aralarında IŞİD'lilerin de bulunduğu 'Yeni Suriye Ordusu' isimli yeni silahlı gruba eğitim verdiğini vurguladı. Militanların eğitimlerin ardından Suriye ordusu ile savaşması için ülkenin güneyine gönderileceği uyarısı yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “ABD'nin IŞİD'i yok etme konusunda kararlı olduğuna dair açıklamalarına rağmen, uluslararası koalisyon, Suriye'de kalan militanlarla işbirliğine devam ediyor. ABD'li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, Haseke’deki sığınmacı kampında en az 6 aydır farklı terör örgütü militanları eğitiliyor ve ‘Yeni Suriye Ordusu’ isimli yeni bir silahlı oluşum kuruluyor. Evlerine dönen sığınmacıların açıklamalarına göre ABD'li eğitmenlerin hazırlıkların bitmesinin ardından, hükümet güçleri ile savaşması için Suriye'nin güneyine gönderilecek.”

Açıklamada şimdilerde kampta 400'ü IŞİD'den 750 militanının bulunduğu ve Fetih el Şam (El Nusra) militanlarının da kampta olduğu belirtildi.