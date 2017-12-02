Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları, Viyana’da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 7 Aralık’ta Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Avrupa Bakanlar toplantısında bir araya gelecek.

Gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Lavrov ve Tillerson'ın 7 Aralık'ta Viyana'daki AGİT bakanlar toplantısında bir araya geleceğini belirtti.

İki bakan daha önce telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Suriye, Kuzey Kore ve ABD'de el koyulan Rus diplomatik mülkleri gibi konuları ele almıştı.