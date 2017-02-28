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Rusya ve Çin, Suriye’ye yaptırımı veto etti

Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülüp oylanan 'Suriye'ye yaptırım uygulanması' tasarısını veto etti.
20:4828 Şubat 2017
Dünya
Rusya ve Çin, Suriye’ye yaptırımı veto etti
Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde görüşülüp oylanan 'Suriye'ye yaptırım uygulanması' tasarısını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülen ve altı yıllık iç savaş süresince kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye hükümetine yaptırım uygulanmasını öngören tasarı, Rusya ile Çin’in vetosuyla reddedildi.

“CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE ZARAR VERİR”

Suriye için yedinci kez veto oyu kullanan Rusya’yı, altınca vetosunu veren Çin destekledi. Rus yetkililer, Fransa ve Britanya’nın teklif ettiği tasarının, Cenevre’de geçen hafta başlayan barış görüşmelerine zarar vereceğini belirtti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vladimir Safronkov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Suriye hükümetine helikopter tedarikini yasaklama ve Suriye askeri komutanlarını zehirli gaz saldırıları yapmakla suçlayan kara listeye alma kararını veto etti.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vladimir Safronkov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Suriye hükümetine helikopter tedarikini yasaklama ve Suriye askeri komutanlarını zehirli gaz saldırıları yapmakla suçlayan kara listeye alma kararını veto etti. FOTO: REUTERS

Tasarının kabul edilmesi için en az dokuz oyun yanı sıra, ABD, Fransa, Rusya, Britanya ya da Çin’den herhangi birinin veto etmemesi gerekiyordu. Oylamada dokuz konsey üyesinin oyu alınsa da, Rusya ve Çin’in vetoları nedeniyle tasarı iptal edildi.

DHA

Son güncelleme: 21:1028.02.2017
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