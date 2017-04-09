Rusya ve İran’dan ortak açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın talebi üzerine yaptıkları telefon görüşmesinde ABD’nin Suriye’ye saldırarak uluslararası hukuk normlarını çiğnemesinin kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Kremlin basın dairesinin Putin-Ruhani görüşmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İki lider Suriye'deki durumu ele aldı, ABD'nin uluslararası hukuk normlarını çiğneyerek egemen devlet olan Suriye'ye saldırmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Putin ve Ruhani, Suriye'nin İdlib bölgesinde kimyasal saldırı iddiası ile ilgili objektif ve tarafsız bir soruşturmanın yapılması gerektiğini de ortaya koydu” ifadeleri yer aldı.

Rusya ve İran liderlerinin Suriye'deki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesi ile ilgili sıkı işbirliğinin devam ettirilmesinin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Ruhani'nin 27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği Moskova ziyareti kapsamında varılan anlaşmaları hayata geçirme süreci ele alındı. Taraflar, terörle mücadele alanındaki işbirliğinin kilit noktalarına vurgu yaparak, Ortadoğu bölgesinde istikrarın ve güvenliğin sağlanması amacıyla bu alandaki işbirliğinin ileride daha da derinleştirilmesi için hazır olduklarını kaydetti.”

MÜTTEFİK GRUPLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan Reuters’ın haberine göre Rusya, İran ve müttefik gruplarından yapılan ortak açıklamada, ABD’nin Suriye’ye saldırısının ‘kırmızı çizgileri’ geçtiği belirtilerek, “Bundan sonra her türlü saldırıya karşılık vereceğiz” ifadeleri kullanıldı.