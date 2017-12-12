Rusya, Yemen’deki diplomatik varlığını askıya aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın başkent Sana'daki durum nedeniyle Yemen'deki diplomatik varlığını askıya almaya karar verdiğini söyledi.

Sana’daki tüm Rus diplomatik personelin Yemen’den ayrıldığını belirten Zaharova, Rusya büyükelçisinin ve diplomatik çalışanların bir kısmının görevlerini Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan yürüteceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, devrik lider Ali Abdullah Salih’in Sana’da Husiler tarafından öldürülmesinin ardından Yemen’deki durumun endişe verici olduğunu belirtmiş ve ulusal diyalog çağrısı yapmıştı.

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