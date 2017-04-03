Rusya’da iki metro istasyonu arasında patlama

Sputnik, kentin önemli noktalarından biri olan Sennaya Meydanı’ndaki metro istasyonu ile bir durak ötedeki “Tehnologiçeski İnstitut” istasyonunda iki patlama yaşandığını duyurdu.
Ancak Ulusal Terörle Mücadele Komitesi bu haberin aksine “tek bir patlama” meydana geldiğini açıkladı. İki metro istasyonu arasında hareket halindeyken vagonda meydana gelen patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
Kentteki tüm metro istasyonları önlem olarak kapatıldı.
Rusya’nın TASS haber ajansı, olaya parça tesirli patlayıcının neden olduğunu duyurdu.
Olay sonrasında çekilen ve Twitter’a yüklenen fotoğraflarda bir vagonun ağır hasarlı olduğu ve Sennaya istasyonunun yoğun bir dumanla kaplı olduğu görülüyor.
Patlamanın yaşandığı St. Petersburg’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptığı ilk açıklama şöyle:
“St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. Patlamanın nedenlerinden bahsetmek için erken. Terörizm dahil her ihtimali değerlendiriyoruz.”