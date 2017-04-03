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Rusya’da iki metro istasyonu arasında patlama

Rusya'nın St. Petersburg kenti metroda yaşanan patlamayla sarsıldı... Kentin önemli noktalarında bulunan iki istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi ise yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olaylar esnasında patlamanın yaşandığı kentte bulunduğu öğrenildi.

15:073 Nisan 2017
Dünya
Rusya’da iki metro istasyonu arasında patlama
Rusya'nın St. Petersburg kenti metroda yaşanan patlamayla sarsıldı... Kentin önemli noktalarında bulunan iki istasyonda meydana gelen patlamalarda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi ise yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olaylar esnasında patlamanın yaşandığı kentte bulunduğu öğrenildi.

Sputnik, kentin önemli noktalarından biri olan Sennaya Meydanı’ndaki metro istasyonu ile bir durak ötedeki “Tehnologiçeski İnstitut” istasyonunda iki patlama yaşandığını duyurdu.

Ancak Ulusal Terörle Mücadele Komitesi bu haberin aksine “tek bir patlama” meydana geldiğini açıkladı. İki metro istasyonu arasında hareket halindeyken vagonda meydana gelen patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kentteki tüm metro istasyonları önlem olarak kapatıldı.

 

Rusya’nın TASS haber ajansı, olaya parça tesirli patlayıcının neden olduğunu duyurdu.

St Petersburg metro ağı

St Petersburg metro ağı

Olay sonrasında çekilen ve Twitter’a yüklenen fotoğraflarda bir vagonun ağır hasarlı olduğu ve Sennaya istasyonunun yoğun bir dumanla kaplı olduğu görülüyor.

PUTİN: TERÖRİZM DAHİL HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Patlamanın yaşandığı St. Petersburg’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin’in yaptığı ilk açıklama şöyle:

“St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. Patlamanın nedenlerinden bahsetmek için erken. Terörizm dahil her ihtimali değerlendiriyoruz.”

Son güncelleme: 16:2803.04.2017
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