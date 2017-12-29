Rusya’da panik… Kuş gribi salgını telef etti

Reuters'ın son dakika şeklinde geçtiği haberde Rusya'da bir kuş gribi salgınının patlak verdiği açıklandı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün açıklamasına göre Rusya'da H5N2 salgını dolayısıyla yaklaşık 660.000 kuşun telef edildiği ifade edildi.

Rusya’nın Kostromskaya Oblast bölgesinde H5N2 kuş gribi salgınının patlak verdiği ortaya çıktı. Açıklama Paris merkezli Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nden geldi.

Hastalığın 17 Aralık’ta tespit edildiği ve o zamandan bugüne kadar yaklaşık 660.000 kuşun telef olduğu belirtildi. Rusya Tarım Bakanlığı’nın hazırladığı rapora dayandırılan haberde hangi kuş türlerinin telef edildiği açıklanmadı.

