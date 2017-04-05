Rusya’dan BM’nin İdlib çağrısına destek

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıyı soruşturma çağrısını desteklediklerini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre Safronkov, “BM Genel Sekreteri Guterres, olayla ilgili tam kapsamlı bir soruşturma yapma çağrısında bulundu. Kendisine tam destek veriyoruz. Soruşturmalar tam kapsamlı ve objektif olmalı” dedi.

‘OPCW UZMANLARI O BÖLGEYE GİTMELİ’

Öte yandan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) uzmanlarına da bir çağrıda bulunan Safronkov, “Uzaktan soruşturma faaliyetlerine bir son verilmeli. Soruşturma, Suriye’de kimyasal silahın kullanıldığı bölgeye gidilerek ve her türlü uygun yöntem kullanılarak yapılmalı” ifadelerini kullandı.