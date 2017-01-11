Rusya’dan çok tartışılacak sigara yasağı

Rusya'da Sağlık Bakanlığı 2015'ten sonra doğan herkese sigara satışını yasaklayan bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Rusya bu radikal adımı atarsa tütünle mücadelede, dünyada en sıkı önlemi alan ülke olacak.

Rusya yakın zamana kadar sigara konusunda oldukça toleranslı davranıyordu. Ülkede kapalı alanlarda sigara içilmesi bile 2013 yılına kadar serbestti.

TARTIŞMA BAŞLADI

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 2015’ten sonra doğanlara sigara satılmasını yasaklayacak olan kanun teklifi açıklanır açıklanmaz tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bir jenerasyonun tamamına yasak getirilmesi fikri “uygulanabilirliği” açısından şüphe uyandırıyor.

Aynı zamanda karaborsa tütün satışını tetikleyebileceği için insan sağlığı açısından daha büyük tehlike yaratabileceği endişesi yaratıyor.

Rus Parlamentosu sağlık komitesinden Nikolai Gerasimenko, “Hedefimiz ideolojik olarak tamamen doğru” açıklamasında bulundu.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise bu tür bir yasağın diğer bakanlıklar tarafından da ciddi bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğine dikkat çekildi.

Tass haber ajansının bildirdiğine göre Rusya’da 2016 yılında sigara kullananların sayısında yüzde 10’lu bir düşüş yaşandı. Ülkenin en düşük seviyesine gerileyen rakamlara göre Rusya’da nüfusun yüzde 31’i sigara içiyor.