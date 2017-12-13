Rusya’dan kafa karıştıran Türkiye açıklaması

Dünya, ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı Kudüs açıklamasını topa tutarken, Rusya'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ve hemfikir olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Peskov, "Erdoğan'ın tutumu Rusya'nınkiyle örtüşmüyor" dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugün düzenlenen basın toplantısında Kudüs konusuna da değindi. Peskov’a, Erdoğan’ın “İsrail, terör ve işgal devletidir” açıklaması soruldu. Sputnik’te yer alan habere göre Peskov, “Erdoğan’ın bu tutumunu biliyoruz ve mevcut durumda bu tutum, Rusya’nın tutumuyla örtüşmüyor. Rusya’nın Kudüs ve Ortadoğu’da çözümle ilgili tutumu çok iyi biliniyor” dedi.

Erdoğan’ın bu görüşünün çözüm açısından yapıcı olup olmayacağı sorusunu ise yanıtsız bırakan Peskov, “Söylediklerim dışında bir şey eklemeyeceğim” dedi.