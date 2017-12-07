Rusya’dan S-400 açıklaması

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının, kredi konusunun netlik kazanmasının ardından kararlaştırılacağını söyledi.

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının, kredi konusunun netlik kazanmasının ardından kararlaştırılacağını söyledi.

Basın mensuplarının Türkiye’ye S-400 sevkiyatı ihtimaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Çemezov, “Muhtemelen evet. Şu anda krediyle ilgili görüşmeler yapılıyor, bu husus çözüme kavuşturulur kavuşturulmaz… Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye Maliye Bakanlığı ile müzakerelerde bulunuyor” dedi.

Çemezov, kredi konusu çözüldükten sonra her şeyin hazır olacağını da vurguladı.

‘TÜRKİYE, YERELLEŞTİRME KONUSUNU DA GÜNDEME GETİRİYOR’

Öte yandan Çemezov, Türkiye’nin S-400 üretimini yerelleştirme konusunu da gündeme getirdiğini belirtti. Rus yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, elbette yerelleştirme konusunu gündeme getiriyor. Ancak altyapı olmadan herhangi bir şey üretemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Bir okul gerekiyor. İleri teknoloji ürünü uygun bir okul olmadan üretilemez. Türkler bunu çok iyi anlıyor. Belgeleri onlara verebiliriz ancak bundan bir sonuç alınamaz.”

‘SUUDİ ARABİSTAN’LA HENÜZ BİR SÖZLEŞME İMZALANMADI’

Suudi Arabistan’a S-400 sevkiyatına ilişkin bir açıklama da yapan Çemezov, tarafların müzakereleri sürdürdüğünü, şu an itibarıyla imzalanmış bir sözleşme bulunmadığını ifade etti.