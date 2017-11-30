Rusya’dan sert ABD açıklaması: Provoke ediyor…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin yeni bir füze denemesi daha yapan Kuzey Kore’yi bilinçli olarak provoke ettiğini söyledi. Lavrov, “ABD, Kuzey Kore’yi yok etmek için bahane arıyorsa niyetini açıkça belli etmeli” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye karşı yeni yaptırımlar getireceklerini söyledi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de dünyaya Kuzey Kore ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lavrov, ABD'nin kasıtlı olarak Kuzey Kore'yi ani adımlar atması için provoke ettiğini belirtti.

‘HER ŞEY KİM’İN MACERACI BİR ADIM ATMASI İÇİN KASITLI OLARAK YAPILIYOR GİBİ’

Lavrov “ ABD'nin son eylemleri, Pyongyang'ı yeni sert adımlar atmaya provoke etmek amaçlı gibi görünüyor. Her şey Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni, maceracı bir adım atması için kasıtlı olarak yapılıyor gibi. ABD, gerçek niyetini herkese açıklamalı. Kuzey Kore'yi yok etmek için bir bahane arıyorlarsa, bunu açıkça söylemeliler. ABD yönetimi de bunu doğrulamalı. O zaman nasıl tepki vermemiz gerektiğine karar veririz” ifadelerini kullandı.

‘YAPTIRIM BASKISINI ONAYLAMIYORUZ'

Lavrov, yaptırımlarla Kuzey Kore'ye baskının arttırılması fikri ile ilgili de “Bunu onaylamıyoruz. Yaptırım baskısının işe yarar bir yanı kalmadı. Daha önceki tüm yaptırım kararları, siyasi sürecin, diyaloğun devam ettirilmesi taleplerini de içeriyordu. ABD bunu tamamen göz ardı ediyor. Bu büyük bir hata” dedi.

Lavrov, Rusya'nın, ABD'nin Kuzey Kore'nin ekonomik açıdan ablukaya alınması teklifine de karşı çıktığını söyledi.

Kuzey Kore 15 Eylül'den bu yana bir ilk olarak, dün ABD'yi vurma kapasitesine sahip olduğunu açıkladığı ‘Hwasong-15' balistik füzesini denemişti.