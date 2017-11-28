Rusya’dan Suriye’nin o bölgesinde ateşkes teklifi

Suriye Ateşkes Merkezi Başkanı Sergey Kuralenko, Doğu Guta´daki çatışmasızlık bölgesinde 28-29 Kasım tarihlerinde tüm taraflara ateşkes rejimini devreye sokmayı önerdiklerini söyledi.

Kuralenko basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ateşkes rejiminin her türlü ihlalini ortadan kaldırmak için Doğu Guta´da bulunan üçüncü çatışmasızlık bölgesinde 28-29 Kasım tarihlerinde krizin tüm taraflarına ateşkes rejimi uygulamayı teklif ettik” diye açıkladı.

Rus haber ajansı Ria Novosti´de yer alan haberde, bu önlemlerin çatışmasızlık bölgesinin batı kısmındaki krizi azaltmaya yardımcı olacağı belirtildi. (DHA)