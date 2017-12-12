Rusya’dan Türkiye’ye füze kredisi

Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşmenin konularından biri de iki ülke arasında varılan S-400 anlaşmasıydı. NATO ve ABD tarafından tepkiyle karşılanan anlaşmadaki pürüzlerin hafta içinde iki ülke yetkililerinin yapacağı görüşmelerle çözüleceği belirtildi. Rusya tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Rusya'nın Türkiye'ye vereceği kredi konusunun görüşüldüğü ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara’da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde öne çıkan konulardan biri de Türkiye ve Rusya arasında varılan S-400 anlaşması oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Rus tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki son engel olarak Rusya’nın Türkiye’ye vereceği kredi olarak belirtilmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da basın toplantısında yaptığı açıklamada S 400 konusu ile alakalı olarak ilgili arkadaşlar çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta içinde bir araya gelip bu işi neticelendirecektir” diye konuştu.

Türkiye’nin uzun menzilli füze ve hava savunma sistemleri ihtiyacını karşılamak üzere bir süredir Rusya’dan S400 füzelerinin alımı için görüşmeler yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki açıklamalarında Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerinin alınması için imzaların atıldığını, kapora verildiğini ve Rusya’dan kredi beklediklerini ifade etmişti.

ROSTECH: “SEVKİYAT İÇİN HER ŞEY HAZIR”

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının, kredi konusunun netlik kazanmasının ardından kararlaştırılacağını ifadelerini kullanmış, Türkiye’ye S-400 bataryaları sevkiyatı yapılması için kendi açılarından her şeyin hazır olduğunu ve geriye sadece bu sistemlerin sevkiyatı için Ankara’ya verilecek krediyle ilgili anlaşmanın netleşmesinin kaldığının altını çizmişti.

CANİKLİ “O İŞ BİTTİ” DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de, Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alındığını belirterek, “O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır. Bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz, kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz” dedi.