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Rusya’dan Türkiye’ye mesaj: Parayı veren düdüğü çalar

Türkiye ile S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda görüşmeleri devam eden Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
16:0725 Haziran 2017
Dünya
Rusya’dan Türkiye’ye mesaj: Parayı veren düdüğü çalar
Türkiye ile S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda görüşmeleri devam eden Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin açıklamalarda bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Türkiye’ye silah sevkiyatının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıkladı.

Sputnik’e konuşan Rogozin, parasının ödenmesi halinde silah satışı yapabileceklerini, Türkiye’ye silah sevkiyatının önünde bir engel bulunmadığını belirtti.

Rogozin, “(Türkler) Neden silah alamasın ki? İsteyenler, alır. Parasını ödeyin ve satalım. Yunanlar alıyor. Rus uçakları halihazırda Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor. Afganlar da, ABD’nin Afgan ordusu için Rus helikopterleri satın almasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 16:0825.06.2017
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