Saakaşvili Ukrayna’yı karıştırdı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi, şimdi de Yeni Güç Hareketi’nin lideri olan Mihail Saakaşvili’nin evine baskın yaptı. Kaçmaya çalışan Saakaşvili, güvenlik güçlerini evinin çatısından atlamakla tehdit etti, daha sonra da gözaltına alındı. Fakat bu sırada Saakaşvili'nin destekçileri duruma müdahale ederek muhalif lideri serbest bıraktı.

Ukraya’nın başkenti Kiev’de sıcak saatler yaşandı. Polis ve güvenlik güçlerinin Kiev’deki evine baskın yapmasının ardından evinin çatı katına çıkan Mikheil Saakaşvili, intihar edeceğini söylemişti. Bu sırada evinin önünde muhalif liderin destekçileri toplandı ve arbede yaşandı.



Evinin çatı katından indirilen Saakaşvili’yi güvenlik güçleri yaka paça evin önündeki minibüse aldı. Fakat ne olduysa bu sırada oldu… Durumu yasa dışı olarak tanımlayan Saakaşvili’nin destekçileri muhalif lideri kurtardı.

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Güvenlik güçlerinden kurtulan Saakaşvili, elindeki megafonla, “Sizden Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’yu görevden almak için barışçıl bir gösteri düzenlemenizi istiyorum. Hiçbir şeyden korkmayın” dedi.

Kiev televizyonlarının yayınladığı konuşmada güvenlik güçlerinden kurtulan Saakaşvili araca binip uzaklaştı.