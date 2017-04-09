Sabah bültetini sunarken, ‘son dakika’ haberiyle kocasının öldüğünü anladı

Hindistan'da bir spiker, sabah bülteninde 'son dakika' gelen bir trafik kazası haberini sunarken, bahsettiği kazada eşinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

28 yaşındaki Supreet Kaur adlı sonucu, Cumartesi günü IBC24 kanalının sabah haberlerini sunuyordu.

Kaur’un canlı yayına altığı bir muhabir kazaya ilişkin ayrıntılar vermeye başladı. Muhabir, kazada hayatını kaybeden üç kişinin isimlerini anmasa da, Kaur, eşi Harshad Kawade’nin öldüğünü anlamak için yeterli ayrıntılara ulaşmıştı. Zira Kaur, eşinin dört arkadaşıyla birlikte aynı yolda ve aynı tip araçta bulunduğunu biliyordu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Kaur, profesyonellik gereği 10 dakika daha haberleri sunmaya devam etti. Ancak acısına daha fazla dayanamayan bir çocuk annesi talihsiz spiker, kamera arkasında gözyaşlarına boğuldu.

IBC24 Genel Yayın Yönetmeni Ravikant Mittal, “Bir an için sesi titredi ama kendini toparladı ve 10 dakika boyunca haberleri okumaya devam etti” dedi.

