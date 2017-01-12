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Eşinizi ya da sevgilinizi aldatıyor ve yakalanmaktan korkuyorsanız çok şanslısınız çünkü kirli sırrınızı saklamak için kullanabileceğiniz birçok mobil uygulama bulunuyor.
Eskiden aldatıldığınızı anlamak nispeten daha kolaydı... Telefon mesajları ya da e-mailler arasında ufak bir araştırma yaparak ya da internet geçmişini kontol ederek sadakatsiz sevgiliyi yakalamak mümkündü.
Ancak son zamanlarda çıkan mobil uygulamalarla gizlenmek artık çok kolay. İngiliz Independent gazetesinin derlediği, hem aldatılanları hem de aldatanları yakından ilgilendiren o uygulamalar:
Private Photo: Aldatıldığınızdan şüpheleniyorsunuz ve sevgilinizin telefonunu karıştırmayı kafanıza koydunuz... Hesap makinesine bakmak aklınıza gelir miydi?
İşte Private Photo uygulaması tam da bu fikirden yola çıkılarak geliştirildi. Tıpkı bir hesap makinesi gibi görünen uygulama gizli fotoğrafların saklanmasını sağlıyor. Ama önce doğru şifreyi girmeniz gerekli. Bu gizli fotoğraflar telefonun asıl fotoğraf rulosunda ise görünmüyor.
Tiger Text: Bu tam olarak bir 'aldatma' uygulaması olmasa da kullananlara mesajlarını gizleme olasılığı veriyor.
Ya da diyelim ki gizli aşkınız en olmadık zamanda aradı, Uygulama sayesinde istediğiniz kişiye "aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor" mesajını dinletebiliyorsunuz. Esasen iş dünyası için geliştirilen uygulama amacından oldukça farklı şekilde kullanılıyor.
Nosy Trap: Gizli bir ilişkiniz var ve sevgiliniz bu durumdan şüpheleniyorsa Nosy Trap dayesinde o sizi yakalamadan siz sevgilinizi yakalıyorsunuz.
Uygulama, odada olmadığınız bir anda telefonunuzu karıştırmaya kalkışan sevgilinizin ön kamera ile fotoğrafını çekiyor.
Fox Private Message: Bir anda içeriye girdiniz ve sizi gören sevgiliniz telaşlanıp telefonunu salladıysa dikkat!
Sadece Android telefonlara indirilebilen bu uygulama ile telefonu salladığınız anda tüm mesajlarınız siliniyor.
'Sadakatsizler' için mobil uygulamalar
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