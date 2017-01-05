Saldırıdan kurtulan Suudi’den kafa karıştıran iddia: Saldırgan yalnız değildi 3 kişilerdi

İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan korkunç saldırıdan kurtulan Suudi vatandaşı, Al Arabia'ya verdiği röportajda gece kulübü saldırganının yalnız olmadığını iddia etti.

Suudi Arabistan vatandaşı Hassan Khashoggi, o gece kaldıkları otelin tavsiyesi üzerine Reina’ya rezervasyon yaptırdığını ve eşiyle birlikte saldırıdan 40 dakika önce gittiğini anlattı.

Khashoggi, “Saatler 12’yi gösterdiğinde mekânda eğlence hakimdi ancak kısa bir süre sonra davula benzer sesler duyduk ve bir masada kavga çıktığını düşündük” dedi.

Khashoggi neler olduğunu anlamak için ayağa kalktığı sırada silah seslerini duyduklarını söylüyor.

“BİRİ KADIN, ÜÇ KİŞİYDİLER VE EĞİTİMLİYDİLER”

Al Arabiya’ya olay anını anlatan Khashoggi, saldırıyı tek bir kişinin değil, üç kişinin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Saldırganlardan birinin kadın olduğunu ifade eden Khashoggi, bir kişinin “o kadın neden bizi öldürmek istiyor” diye bağırdığını duyduğunu da ekliyor.

Saldırganların silah kullanma konusunda deneyimli ve iyi eğitilmiş olduğunu düşünen Khashoggi, iddialarını şöyle sürdürdü: “Rastgele ateş açmıyorlardı. Bunun yerine masalar arasında dolaşıp direkt hedef alıyorlardı.”

DENİZE ATLAYARAK SAKLANDILAR

Saldırganların Arap aksanına sahip olmaklarını ancak hangi milletten olduklarını anlayamadığını belirten Khashoggi, karmaşa anında karısıyla birlikte denize atlayarak kurtulmaya çalışmış.

“Bizimle beraber denize atlamak isteyen bir kız ise öldürüldü” diyen Khashoggi, sonrasında izbe bir yerde saklanarak kurtulduklarını anlatıyor.

“BİR SAAT BOYUNCA SİLAH SESİ KESİLMEDİ”

Cidde’deki kardeşini arayarak elçilikle ya da Türk polisiyle iletişime geçmesini istediğini söyleyen Khashoggi, bir saat kadar saklandıklarını ve bu süre zarfında silah seslerinin kesilmediğini ifade ediyor.

Khashoggi’nin hikâyesindeki bazı noktalar o gece yaşanan kaosa işaret eder nitelikte… Suudi adam, deniz polisini gördüklerini ve telefonundaki fener aracılığıyla acil durum mesajı gönderdiğini, ancak saldırganlar denize doğru ateş ettiği için polislerin kendilerine yardım edemediğini anlatıyor.

Silah seslerinin sürdüğü bir anda saldırganın kendilerine çok yakın olduğunu anlayan Khashoggi, karısıyla birlikte şehadet getirdiklerini söylüyor ve ekliyor: “Beklerken bir an başıma doğrulmuş bir silah gördüm ve çığlık attım, ama Allah’a şükürler olsun ki bu Türk polisiydi.”