Salih Müslim’den Rakka’nın geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklama

PYD lideri Salih Müslim, Rakka kentinin IŞİD'den geri alınmasından sonra, Suriyeli Kürt gruplar ve müttefikleri tarafından kurulmakta olan yerinden yönetim sistemine katılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

PYD lideri Salih Müslim, Rakka kentinin IŞİD'den geri alınmasından sonra, Suriyeli Kürt gruplar ve müttefikleri tarafından kurulmakta olan yerinden yönetim sistemine katılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

IŞİD’in Suriye’deki operasyonlarının ana üssü olan Rakka, ABD’nin desteklediği, Arap ve Kürt savaşçılardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDF) sürdürdüğü bir operasyonun hedefi.

Müslim, Rakka’nın geleceğine, IŞİD’in elinden alınmasının ardından kent halkının karar vereceğini, fakat şehrin “demokratik federal” sisteme katılacağını düşündüğünü söyledi.

Reuters ile yaptığı telefon söyleşisinde Müslim, “(Bunu) bekliyoruz çünkü bizim projemiz tüm Suriye için … ve Rakka da bunun bir parçası olabilir” dedi.

“Demokratik federal” sistem, Kürt gruplar tarafından ülkenin kuzeyinde oluşturulan üç özerk bölge üzerine inşa edilecek bir sisteme dayanıyor. Yeni yönetim sisteminin modeli, Aralık ayında bir Kürt kurucu meclisi tarafından kabul edilmişti.

Müslim, Rakka’nın “dost elinde” olması gerektiğini, aksi takdirde “Suriye’nin tümüne, özellikle kuzey Suriye, kuzey Suriye’nin federal sistemi ve öz yönetim bölgeleri için tehlike oluşturacağını” söyledi.