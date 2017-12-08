Şaşırtan iddia: Nişanlısından ayrılıp hayaletler ile birlikte oldu!

İngiltere'de Amethyst Realm adında kadın nişanlısı şehir dışındayken evde hayalet fark ettiğini ve hayaletle birlikte olduğunu iddia etti.

İngiltere’de 27 yaşındaki Amethst Realm, katıldığı sabah programında erkek arkadaşından ayrılıp hayaletler ile ilişkiye girmeye başladığını ve hayaletlerin kendisini çok mutlu ettiğini iddia etti. Realm, 10 yıl önce nişanlısı ile tanıştığı evde, erkek arkadaşının şehir dışında olduğu gece evde bir hayalet olduğunu fark ettiğini ve üzerinde iç çamaşırları ile kalıp hayaleti baştan çıkartmaya çalıştığını söyledi.

Genç kadın, bir kaç dakika sonra vücudunun üzerinde bir ağırlık ve ensesinde hayaletin nefesini hissettiğini, kısa süre içinde de orgazm olduğunu söyledi.

HAYALETTEN ÇOCUK İSTİYOR

Kadın, nişanlısının da hayaleti gördüğünü ve kendisini aldattığını düşündüğünü, erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra da hiçbir erkek ile ilişkisi olmadığını söyledi. 10 yıldır hayaletler ile ilişkiye girdiğini anlatan Amethyst, son olarak doğru hayaleti bulup, kendisinden ruhani bir çocuk sahibi olmayı düşündüğünü de ifade etti.