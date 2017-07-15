Selfie çekmek isterken 200.000 doları yerle bir etti

Selfie çılgınlığı biraz dinse de hala etkisini gösteriyor... Bunun en son örneği ise dünya ve sanat kamuoyu kötü bir olayla tecrübe etti.

California, Los Angeles’ta düzenlenen bir sanat galerisinde sanat eseriyle selfie çekmek isteyen bir kadın ortalığı karıştırdı.

Hong Kong asıllı İngiliz Simon Birch’ün Hypercaine isimli sergisi sırasında sanat eseriyle fotoğraf çektirmek isteyen kadın yere eğildiği sırada dengesini kaybetti. Arkasında bulunan platforma çarpan genç kadın bir sıra boyunca sanat eserlerinin yere düşmesine sebep oldu.

Sergide eseri sergilenen sanatçılardan Gloria Yu, “Maalesef heykellerden 3’ü kırıldı ve birçoğu da ciddi derecede zarar gördü” ifadesini kullandı. Genç kadının kırdığı sanat eserlerinin değerinin 200.000 dolar olduğu tahmin ediliyor.