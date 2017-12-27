Sevgilisi aldattı! Kamerayla odaya girip intikamını böyle aldı

Kız arkadaşının başka bir erkekle birlikte olduğunu öğrenen genç adam, sevgilisinden intikam almak için sıra dışı bir yol izledi.

İngiliz Mirror gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, ismi açıklanmayan adam, sevgilisinin ev arkadaşından edindiği bilgi üzerine elindeki kamerayla genç kadının kaldığı apartmana gitti.

Adamın merdivenlerden çıkarken, “Şu an kız arkadaşımın dairesine çıkıyorum… Ev arkadaşı aradı ve bana onun dün gece bir erkekle birlikte olduğunu söyledi. Şimdi de yatakta birlikte uyuyorlarmış” dediği duyuldu.

Bu anı kameraya alarak kız arkadaşının hayatını “mahvetmek” istediğini söyleyen adam, daha sonra sevgilisinin odasına girdi.

“SENİ SEVMİŞTİM”

Yatakta bir başka erkekle birlikte uzandığı görülen kadın, sevgilisinin hakaretlerine sessiz kalırken, yüzünü koluyla kapatmakla yetindi.

Genç adam ise hakaretlerini sürdürüyordu:

“Ooo bakın kız arkadaşımın yatağında bir başka erkek yatıyor… Bu nasıl bir his? Ben sabahtan akşama kadar çalışayım. Hiçbir şey yapmayıp, sana sadık kalayım. Sen ise bunu yap. Benim için ciğeri beş para etmez birisin artık, bunu biliyorsun değil mi? Seni sevmiştim. Biliyorsun, seni sevdim.”

Videonun sonunda adam diğer erkeğe, sevgilisinin bir kızı olduğunu bilip bilmediğini sordu. Bu soruya şaşırdığı görülen diğer adam ise, “Şu ana kadar bilmiyordum” diye yanıt verdi.