Şili’ye, Malta’nın 13 katı arazi bağışladı

İki yıl önce rafting yaparken ölen, doğa sporları ekipmanları mağazası North Face'in kurucusu Amerikalı milyarder Doug Tompkins'in karısı Kristine McDivitt Tompkins, Şili'ye bir milyon dönüm (4080 kilometre kare) arazi bağışladı.

316 kilomotre kare yüzölçümü olan Malta’nın yaklaşık 13 kat büyüklüğündeki bu arazi, Patagonya’da oluşturulacak 17 ulusal parklık bir zincirin parçası olacak. Parkların toplam alanı İsviçre’nin yüzölçümünü geçiyor.

Tompkins Çevre Vakfı, bunun tarihte bir ülkeye yapılan en büyük toprak bağışı olduğunu duyurdu. Çevre korumacı bir aktivist olan Tompkins, 1990’larda Şili ve Arjantin’de toplam 2.2 milyon dönüm toprak satın almıştı.

Tompkins’in bu adımı, birçok Şilili arasında büyük endişe yaratmıştı.

“Amerikalı gringolar neden topraklarımızı alıyorlar?” diyen bazı gruplar, Tompkins çiftinin ajan olduğunu iddia etmiş bu topraklarda bir Yahudi devleti kurulacağını öne sürmüşlerdi. Ancak zaman içinde çevre koruma projelerini hayata geçiren çiftle Şililerin arası düzeldi.

80’lerin sonunda iş yaşamından çekilen ve “Anti-kapitalist milyarder” olarak bilinen Tompkins BBC’ye verdiği bir mülakatında, kendisini milyarder yapan sistemi eleştirerek “Kapitalizmin dünyayı mahvetmekte olduğunu” söylemişti.

Tompkins “Bizi vatansever yapan şey davranışlarımızdır.

Ülkemizi kirletiyorsak, topraklarımızı mahvediyorsak, sularımızı, havamızı zehirliyorsak, ağaçlarımızı kesiyorsak, göllerimizde, nehirlerimizde, okyanuslarımızda aşırı avlanma yapıyorsak, o zaman çok vatansever sayılmazsınız” demişti.