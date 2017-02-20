Sırplar’dan Bosna’ya şok tehdit!

Bosna Hersek'te Boşnak siyasetçilerin Sırbistan aleyhindeki soykırım davasını revize etme kararı almasından sonra hükümeti oluşturan koalisyondaki Sırp partileri, hükümeti düşürme tehdidinde bulundu.

Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgede muhalif partilerin oluşturduğu “Değişim İttifakı” temsilcileri, Sırbistan aleyhindeki soykırım davasının revize edilmesi halinde içinde bulundukları koalisyonun parlamento çoğunluğunu kaybedeceği tehdidinde bulundu.

Bugün gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Sırp Demokrat Partisi (SDS) lideri Vukota Govedarica, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Mladen İvaniç’in çağrısıyla bir araya gelecek devlet başkanlığı konseyi üyelerinin diyalog yoluyla krize çözüm bulmalarını ümit ettiklerini söyledi. Govedarica, Sırbistan aleyhindeki davanın revize edilmesi halinde parçası oldukları koalisyonun parlamento çoğunluğunu kaybedeceğini söyledi.

Değişim İttifakı üyelerinden Demokratik İlerleme Partisi (PDP) Lideri Branislav Borenoviç ise, Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç’in kurumlar haricinde bir mekanizma ile hareket ettiğini ileri sürerek, ülkedeki krizin sorumlusunun İzetbegoviç olduğunu iddia etti.

Demokratik Halk Hareketi (NDP) Lideri Dragan Çaviç de, hükümetin düşeceği tehdidini yineleyerek Lahey’deki uluslararası mahkemeye müracaat yapıldığı anda hükümeti oluşturan koalisyonun parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceğini söyledi. İHA