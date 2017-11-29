Sisi: Her türlü güç kullanabilirsiniz

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sina Yarımadası'nda 300'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından güvenliği artırıyor. Mısır Cumhurbaşkanı, güvenlik güçlerine; "güç kullanın" talimatı verdi.

Kurmaylarına hitaben açıklamalarda bulunan Sisi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması için 3 ay süre verdi.

Mısır'da Sina Yarımadası'nda yer alan Ravda Camisi'nde cuma günü meydana gelen ve 309 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'den orduya yeni bir emir geldi.

Sisi, Hz. Muhammed’in doğumunu anmak için düzenlenen bir törende, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Farid Hegazy’e hitaben “Sina'yı önümüzdeki 3 ay içinde güvenlik ve istikrarı sağlamak sizin sorumluluğunuzda. Her türlü gerekli kaba kuvvete başvurabilirsiniz” dedi.