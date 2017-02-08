Şişmanlıktan diyorlardı meğer kıl dönmesiymiş

ABD'de aşırı kilolu bir hastanın karnından sarkan, doktorların "sadece yağ" dediği kütlenin 59 kiloluk bir tümör olduğu ortaya çıktı. Zamanında tedavi edilmeyen kıl dönmesinin tümöre neden olduğu düşünülüyor.

ABD'de aşırı kilolu bir hastanın karnından sarkan, doktorların "sadece yağ" dediği kütlenin 59 kiloluk bir tümör olduğu ortaya çıktı. Zamanında tedavi edilmeyen kıl dönmesinin tümöre neden olduğu düşünülüyor.

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Roger Logan’ın midesinin altında büyüyen ve 59 kiloya ulaşan tümör ameliyatla alındı.

57 yaşındaki Logan aşırı kilolu olduğu için uzun süredir evinden çıkamıyordu. Doktorlar muayene ettikleri Logan’ın midesinin altında büyüyen tümörü yıllarca fark etmediler.

İngiliz Mirror’ın haberine göre 12 yıldır büyüyen tümör, kanser riski taşımadığı tespit edilse de boyutları nedeniyle Logan için hayati tehlike arz ediyordu.

Logan’ın “üç çuval çimento taşıyor gibiyim” diye tarif ettiği tümörün, enfeksiyon kapan kıl dönmesi nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

Yüzde 50 kurtulma şansı olduğu için Logan’ın ameliyatına girmeyi reddeden doktorlar da oldu.

Nihayet bir cerrahın ameliyatı yapmayı kabul etmesiyle tümörden kurtulan Logan, “Bacaklarımı bir araya getirebiliyorum. Yıllardır bunu yapamıyordum” dedi.