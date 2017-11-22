Siyah hindiden beyaz hindiye geçişin hikayesi

ABD Başkanları'nın Şükran Günü'nde hindiyi kesecekleri mi yoksa bağışlayacakları mı hep merak edilir. Trump da bu yıl geleneği bozmadı. Siyah hindiden beyaz hindiye geçiş ise ilk kez J.F. Kennedy döneminde gerçekleşti. Nedeni ise düşündüğünüz gibi değil...

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra yaşadığı ilk şükran gününde ilk hindisini bağışladı.



Hindi bağışlama geleneği 1870’li yıllardan beri Beyaz Saray’da var olan bir gelenek. 1987 yılından beri de bağışlanan hindiler kayıt altına alınıyor.



İlk kayıtlı hindi bağışlama işlemini film artistliğinden ABD Başkanlığı’na uzanan enteresan bir kariyer sahibi olan Ronald Reagan yaptı. Reagan 1987 yılında Charlie isimli hindiyi affeden Reagen tarihte kayıt tutularak bilinen ilk hindiyi affeden başkan oldu.



The Atlantic’te yer alan bir makaleye göre ise hindiyi affeden fakat açıklamayan ilk ABD Başkanı Truman’dı.



Son siyah hindi ‘Ike’ lakabıyla tanınan İkinci Dünya Savaşı kahramanı ABD Başkanı Eisenhower tarafından kesildi.



J.F. Kennedy döneminden bu yana ise beyaz hindi kesilmeye başlandı. Bunun sebebi ise ilk etapta düşünüldüğü gibi ismi özgürlüklerle anılan Kennedy’nin siyahilere ayrımcılık yapılmaması düşüncesi değil 60’lı yıllarda pişirilmesi ve bakımı daha kolay olan hindinin ABD’li çiftçiler tarafından yetiştirilmek istenmesi.



Son başkan Obama da görevi boyunca hindileri hep bağışladı.

Bush ve Obama döneminde hindiler hep bağışlanırken 8 yıl başkanlık yapan Bill Clinton döneminde hindiler sadece iki kez bağışlandı.