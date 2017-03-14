Ünlü manken Crystal Eastman, göğüslerini sanki üzerinde sütyen varmış gibi boyayıp plajda yürüyüşe çıktı. Mankenin bu halini görenler dönüp bir daha baktı.

Sokağa böyle çıktı, görenler dönüp bir daha baktı!

Ünlü manken Crystal Eastman, göğüslerini sanki üzerinde sütyen varmış gibi boyayıp plajda yürüyüşe çıktı. Mankenin bu halini görenler dönüp bir daha baktı.

24 yaşındaki manken Crystal Eastman, sütyen yerine vücudunun üst tarafını boyatıp Los Angeles’teki Venice plajında yürüdü.

İLK BAKIŞTA SÜTYENLE ÇIKTIĞI SANILDI

İlk bakışta sütyenle sokağa çıktığı sanılan mankeni gören bazı insanlar, kısa süre sonra ünlü mankenin üzerine sütyen giymeden sadece kendisini boyayarak dışarı çıktığını anlaşıldı.



GAZETE BU ŞEKİLDE ÇIKMASINI İSTEMİŞ

Ünlü mankenin göğüslerini profesyonel ressam Octavio Solis’in bu şekilde boyadığı ortaya çıktı. Eastman’ın neden böyle bir şey yaptığı ise kısa süre sonra anlaşıldı. Ünlü manken Dailymail Gazetesi tarafından kaç kişinin mankenin üzerinde duran şeyin iç çamaşırı değil boya olduğunu farkedeceğini anlamak için bu şekilde boyanıp plaja çıkmış.