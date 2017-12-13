Son dakika… Abbas: Bize yüzyılın tokadını vurdular

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) konuşan Filistin lideri Mahmud Abbas "ABD Başkanı Donald Trump sanki dünyada tek karar sahibi kendisi gibi davranıyor. Ama bu kez ABD ile birlikte hareket eden ülkeler bile ABD'nin yanında durmadı" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye’nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.

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Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra konuşan Abbas’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İngiltere 100 yıl Siyonist harekete böyle bir söz verdi. Bu söz hak etmeyenlere karşı verilmiş bir sözdü. İngiltere kendine ait olmayan bir toprağı, Filistin toprağını heba etti. İngiltere bunu yaparken en ana partneri ABD idi.

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‘ABD İLE HAREKET EDENLER BİLE YANINDA YER ALMADI’



Trump Kudüs’ü İsrail’e hediye olarak takdim ediyor. Sanki dünyada tek karar veren kendisiymiş gibi davranıyor. Ama bu kez ABD ile birlikte hareket edenler dahi yanında yer almadı. Bütün dünyada ülkeler doğudan batıya, Kanada, İngiltere ve Avustralya dahil kimse Trump’ın yanında yer almadı.

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Kudüs’ün işgaline karşı çıkmak için birlikteyiz. ABD, bütün insanlığın vicdanını zedeleyecek bir karar almıştır. İşgal altındaki Filistin’in devlet olarak tanınması için çaba harcamalıyız.

‘BİZE YÜZ YILIN TOKADINI VURDULAR’

BM kararına göre hiçbir ülkenin büyükelçiliğini Kudüs’e yerleştirmesi yasal değildir. ABD’nin tek taraflı aldığı bu kararın geçersiz olduğunu ifade ediyoruz. Bizler barış içinde çalışırken, bir anda bize yüzyılın tokadını vurdular. Yapılan uluslararası hukukun ihlalidir.

ABD artık (İsrail-Filistin) barış sürecinde ara bulucu vasfını yitirmiştir. ABD’nin gelecekte siyasi barış sürecinde yer almasına asla ve asla izin vermeyeceğiz.

Kudüs hem Müslümanların hem Hristiyanların yaşam mekanı olarak kalacaktır.

Yahudilerin meşruiyetleri var, bizim de var. İsrail’in yönetimi var, nüfusu var ama sınırları yok. Sınırları olmayan İsrail nasıl devlet olarak tanınıyor?

‘TERÖR ÖRGÜTÜ OLMAYACAĞIZ’

ABD Kongresi kalkıp Filistin Kurtuluş Örgütü’nü terör örgütü olarak kabul ediyor. ABD’nin FKÖ’yü terör örgütü olarak kabul etmesini kınıyoruz. Dünyada 83 ülkeyle terörle mücadele protokolümüz var. Anlaşılan onlar bizim terör örgütü olmamızı istiyorlar ancak terör örgütü olmayacağız.

‘BANA SINIRLARI GÖSTERSİNLER’

İsrail’i kim koruyor, uluslararası hukuka rağmen pervasızca saldıran İsrail’i kollayan kim? Yahudilerin meşruiyetleri var, bizim de var. İsrail’in yönetimi, halkı var ama sınırları yok. Sınırları olmayan bir devlet nasıl tanınabiliyor? Bana sınırlarını göstersinler.

‘KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

Bu zirve bağlamında alacağımız karar ne olacak? Bizler bütün kararlarımızda dedik ki Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs ilk kıblemizdir. Kudüs’ün kırmızı çizgi olma konusunda Hristiyanlar da aynen bizim gibi düşünüyor. Bizler ve Hristiyanlar aynı gemide yer almaktayız. Bizler burada BM kararlarını saygıyla karşılıyoruz. BM’nin Filistin sorununu çözme çabalarını destekliyoruz. İsrail’e karşı Müslüman ülkeler desteğini sağlamıştır. Kudüs ziyaretine önem vermemiz gerekiyor ve ilgi göstermeliyiz.