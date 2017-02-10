Son dakika… ABD Başkanı Trump iyice köşeye sıkıştı

San Francisco kentinde bulunan Temyiz Mahkemesi 9’uncu Dairesi, yasağı geçici olarak askıya alan alt mahkeme kararını bozmadı.
Başkan Trump ise karara öfkeli bir tweet’le yanıt verdi: “Mahkemede görüşürüz, milletimizin güvenliği tehlike altında.”
Üç üyeden oluşan temyiz mahkemesi kararı oybirliğiyle aldı. Bu hükümle Trump’ın geçen ay çıkardığı kararnameye (maddeleri aşağıda) rağmen, nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşları ABD’ye girebilecek.
CNN’in haberine göre; yargıçların karar gerekçesinde şu ifade yer aldı:
“Hükümet, kararnamede isimleri yazılı olan herhangi bir ülkeden herhangi bir yabancının Birleşik Devletler’de bir terör saldırısı suçu işlediğini gösteren hiçbir kanıt sunmadı. Başkanlık Kararnamesi’ne ihtiyaç duyulduğunu açıklayan delil sunmak yerine, hükümet, kararlarını gözden geçirmememiz gereken bir tavır takındı.”
Yargıçlar, “Halkın ulusal güvenlik ve seçilmiş başkanın politikalarına karar verme yetkisi olduğuna dair güçlü bir ilgisi var… Halkın seyahat özgürlüğüne, ailelerin ayrılmasını önlemeye ve ayrımcılıktan muaf tutulma hakkına dair de güçlü bir ilgisi var” dedi.
Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Bu siyasi bir karar. Onlarla mahkemede görüşeceğiz. Bu, kanaatime göre çok kolay bir şekilde kazanacağımız bir karar” dedi.
Trump’ın Başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Hillary Clinyon ise kararı Twitter hesabından ironik şu mesajla kutladı: “3-0.”
Washington ve Minnesota eyaletleri, “Trump’ın Müslüman yasağı” olarak anılan kararnamesine karşı koymuştu.
Washington Başsavcısı Bob Ferguson, “Asıl önemli olan şu ki bu Washington eyaletinin zaferidir. 9’uncu Daire’nin oybirliğiyle aldığı karar, çabaladığımız her şeyi bize sağladı” dedi.
Kararnameyi mahkemeye taşıyan Adalet Bakanlığı ise yayınladığı açıklamayla “kararın gözden geçirildiğini” belirtti.
Trump’ın başta ABD olmak üzere dünyayı ayağa kaldıran kararına Türkiye’den de itirazlar yükselmişti. İktidar kanadından geç de olsa kararnameyi eleştiren açıklamalar gelmişti. Muhalefet de Trump’ın direttiği yasaklara yönelik sert tepki göstermişti.