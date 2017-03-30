Son dakika… ABD Başkanı Trump’a darbe üstüne darbe!

ABD'nin Hawaii eyaletinde federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın nüfusları büyük oranda Müslüman olan 6 ülkeye yönelik seyahat yasağını süresiz olarak askıya aldı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın nüfusları büyük oranda Müslüman olan 6 ülkeye yönelik seyahat yasağını süresiz olarak askıya aldı.

Yargıç Derric Watson’ın bu kararı, Trump’ın başkanlık kararnamesini mahkeme süresince yürürlüğe koymasını engelliyor.

Trump’ın kararnamesine karşı açıklan davada, eyaletler, yasağın turizme, yabancı öğrenci ve işçi alma olanaklarına zarar vereceğini savunuyor.

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ABD Başkanı Trump, 6 Mart’ta çıkardığı kararnameyle Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına 90, diğer mültecilere ise 120 gün seyahat yasağı getirmek istemişti.

Yargıç Watson, dün geç saatlerde kararnameye itiraz eden eyaletlerin avukatları ve Adalat Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı duruşma sonucu kararını verdi.

Watson, “geçici durdurma” hükmünü genişleterek, daha kapsamlı etkisi olacak “ihtiyati tedbir” kararı verdi.

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ABD lideri benzer bir adımı Ocak ayında da atmak istemişti. Protestolara neden olan başkanlık kararnamesi, Seattle mahkemesi tarafından engellenmişti.

Yüksek mahkemelere yapılan itiraz da kabul görmeyince, Trump, 7 ülkeye yönelik yasağında revizyona giderek, yeni bir kararname çıkarmıştı. Ancak Trump’ın bu hamlesi de yargı engelini geçemeyecek gibi görünüyor.