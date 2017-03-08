Son dakika… ABD Başkanı Trump’ın o iddiası havada kaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sürecinde selefi Barack Obama tarafından dinletildiği yönündeki iddia karşısında Cumhuriyetçilerin ağır topları da devreye girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sürecinde selefi Barack Obama tarafından dinletildiği yönündeki iddia karşısında Cumhuriyetçilerin ağır topları da devreye girdi.

Cumhuriyetçilerin Senato’daki lideri Mitch McConnell, Trump’ın iddialarını destekler nitelikte delile sahip olmadıklarını söyledi: “Geçen yıl Ruslarla ya da kampanyayla ilgili yaşanmış olabileceklerin tüm yönlerini inceleyen halihazırda bir istihbarat komitesi var ve konuyu onlara bırakacağız.”

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Devin Nunes de farklı bir basın toplantısında, Trump’ın iddialarına ilişkin bir kanıt sunamadı. Nunes, “Bu noktada o konuyla ilgili herhangi bir delile sahip değiliz” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER ABD Başkanı Trump'ın o iddiası ortalığı karıştırdı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Başkan Donald Trump’ın “selefi Barack Obama tarafından telefonlarının dinletildiği” iddiasını reddetmişti.

Trump geçen Cumartesi günü Twitter’dan hesabından Joseph McCarthy’ye atıf yaparak, Obama’nın kendisini dinlettiğini öne sürmüştü: “Korkunç! Henüz öğrendim ki Obama zaferden önce Trump Tower’da telefonlarımı dinletmiş. Hiçbir şey bulunmamış. Bu McCarthycilik!” yazdı.

Obama’nın Sözcüsü Kevin Lewis, “Ne Başkan Obama ne de bir Beyaz Saray yetkilisi, herhangi bir ABD vatandaşına yönelik dinleme talimatı verdi” demişti.

İLGİLİ HABER ABD'de sıcak gelişme... Halef-selef başkanlar karşı karşıya geldi

Lewis açıklamasında, “Obama Yönetimi’nin temel prensibi, Adalat Bakanlığı’nca yürütülen herhangi bir bağımsız soruşturmaya hiçbir Beyaz Saray yetkilisinin müdahale etmemesiydi” ifadesi yer aldı. Obama cephesinden gelen açıklamada, “Trump’ın adli bir soruşturma kapsamında dinlenmiş olma ihtimali” dışlanmamıştı.