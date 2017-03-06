Son dakika… ABD Başkanı Trump’ın o iddiası ortalığı karıştırdı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Başkan Donald Trump'ın "selefi Barack Obama tarafından telefonlarının dinletildiği" iddiasını reddetti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre; Comey, Adalet Bakanlığı’ndan Obama’nın geçen yılki seçim kampanyası sürecinde dinleme talimatı verdiği yönündeki iddiayı reddetmesini talep etti.

Comey’nin FBI’ın yasaları ihlâl ettiği iması taşıdığı gerekçesiyle bir düzeltme istediği belirtiliyor.

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New York Times gazetesi tarafından haberleştirilen bu gelişme, NBC televizyonu ve Amerikan yayın kuruluşu CNN tarafından da doğrulandı.

Adalet Bakanlığı henüz Comey’nin talebine cevaben bir açıklama yayınlamış değil.

Beyaz Saray Amerikan Kongresi’nden, Obama yönetiminin yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadığını soruşturmasını istiyor.

Amerikan Temsilciler Meclisi’nin ve Senatosu’nun istihbarat komiteleri halen, Rusya’nın ABD’deki başkanlık seçimine Trump lehine müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

ESKİ İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ DE REDDETTİ

Öte yandan, Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Başkan Donald Trump’ın ve ona yakın isimlerin telefonlarının seçim kampanyası sırasında dinlendiğine dair iddiaları reddetti.

Amerikan NBC televizyonuna konuşan Clapper, New York’taki Trump Kuleleri’nin izlenmesine yönelik herhangi bir mahkeme emrinden haberi olmadığını söyledi.

Clapper, “Seçilmiş başkan ya da aday olarak (Trump’a) ya da kampanyasına yönelik bu türden bir gizli dinleme faaliyeti içerisine girilmedi” dedi.

20 Ocak’taki devir-teslim töreni sonrası halef-selef başkanlar ilk kez karşı karşıya geldi.

OBAMA’DAN TRUMP’IN İDDİASINA YALANLAMA

Trump önceki gün Twitter'dan hesabından Joseph McCarthy'ye atıf yaparak, Obama'nın kendisini dinlettiğini öne sürdü: “Korkunç! Henüz öğrendim ki Obama zaferden önce Trump Tower'da telefonlarımı dinletmiş. Hiçbir şey bulunmamış. Bu McCarthycilik!” yazdı.

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Obama'nın Sözcüsü Kevin Lewis, “Ne Başkan Obama ne de bir Beyaz Saray yetkilisi, herhangi bir ABD vatandaşına yönelik dinleme talimatı verdi” dedi. Lewis açıklamasında, “Obama Yönetimi'nin temel prensibi, Adalat Bakanlığı'nca yürütülen herhangi bir bağımsız soruşturmaya hiçbir Beyaz Saray yetkilisinin müdahale etmemesiydi” ifadesi yer aldı. Obama cephesinden gelen açıklamada, “Trump'ın adli bir soruşturma kapsamında dinlenmiş olma ihtimali” dışlanmamıştı.