Son dakika… ABD bu gelişmeyi konuşuyor! Babasına haber vermemiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu, babasının seçim kampanyasına yardımcı olabileceğini söyleyen bir Rus avukatla görüşmesi hakkında babasına bilgi vermediğini söyledi.

Donald Trump Jr, Fox News’e yaptığı açıklamada, “görüşmenin önemsiz olduğunu, fakat konuyu farklı bir şekilde el alması gerektiğini” ifade etti.

Sean Hannity’nin geçen yılki buluşma hakkında babasını bilgilendirip bilgilendirmesi sorusuna, “Görüşme çok önemsizdi, Söyleyecek bir şey yoktu” dedi.

Oğul Trump sözlerine şöyle devam etti: “Yani, siz bu meseleyi gündeme getirene dek hatırlamıyordum bile. Kelimenin tam manasıyla boşa geçmiş bir 20 dakikaydı, ki utançtı.”

Donald Trump Jr. dün Rus avukatla, görüşmesi öncesinde, yaptığı e-posta yazışmalarını yayınladı.

Konuşmalarda oğul Trump’ın bir Rus avukatın Hillary Clinton’ın başkanlık seçim kampanyasına zarar verecek bilgileri vermesi önerisini kabul ettiği de görülüyor.

Yazışmalarda, Donald Trump Jr’ın bir Rus avukatla temasını sağladığı iddia edilen halkla ilişkiler uzmanı Rob Goldstone, “Bunlar tabii ki üst düzey ve hassas bilgiler ama Rusya ve Rus hükümetinin Trump’a olan desteğinin bir parçası” dedi. Goldstone ayrıca, Clinton’la ilgili bu bilgilerin “babasına çok faydalı olacağını” söylüyor.

OĞUL TRUMP’IN YAYINLADIĞI O YAZIŞMA

Trump Jr ise 17 dakika sonra “Eğer öyle diyorsan, bayıldım, özellikle yaz sonu gibi” diye yanıt veriyor.

Yazışmalarla birlikte Twitter'dan yayınladığı açıklamasında da Donald Trump Jr. şunları söyledi:

• “Herkese karşı şeffaf olabilmek amacıyla 9 Haziran'daki toplantı ile ilgili Rob Goldstone ile aramdaki e-posta yazışmalarını yayınlıyorum. Bana konuyla ilgili Rob'tan ilk e-posta, 2013'te Moskova'da düzenlenen güzellik yarışmasından bu yana tanıdığım Emin'in (Ağalarov) bir ricasıyla ilgili olarak 3 Haziran 2016'da geldi. Emin ve babası Moskova'da son derece saygıdeğer bir şirkete sahipler. Hillary Clinton ile ilgili bir bilgiye sahip olduklarını ifade ettiler ve ben de bunun siyaseten muhalif bir araştırma olduğunu düşündüm.

• İlk başta bir telefon görüşmesi yapmak istedim ama bu mümkün olmadı. Bana görüşme yapacağım kadının New York'ta olduğunu buluşup buluşamayacağımı sordular. Ben de görüşmeye karar verdim. Görüştüğüm kişi kendisinin de açıkladığı gibi bir hükümet yetkilisi değil. Ve söylediğimiz gibi görüştüğüm kişi herhangi bir bilgiye sahip değildi ve evlat edinme uygulamaları ve Magnitsky Anlaşması hakkında konuşmak istedi. Şunu da belirtmek isterim ki bu görüşme Rusya'ya ilişkin iddialardan önce yapıldı. Bugün Rob GoldStone'un basına açıkladığı gibi bu toplantı şimdiye dek duyduğum en saçma şeydi ve bundan çok rahatsız oldum.”

Öte yandan, yetkililer Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaları soruşturmaya devam ediyor.