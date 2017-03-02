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Son dakika… ABD bunu konuşuyor! Ağabeyi öldü, yengesiyle ilişki yaşıyor!

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın küçük oğlunun, 2015 yılında hayatını kaybeden ağabeyinin eşiyle birlikte olduğu ortaya çıktı.
Sozcu.com.tr
09:172 Mart 2017
Dünya
Son dakika… ABD bunu konuşuyor! Ağabeyi öldü, yengesiyle ilişki yaşıyor!
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın küçük oğlunun, 2015 yılında hayatını kaybeden ağabeyinin eşiyle birlikte olduğu ortaya çıktı.

Joe Biden’ın Delaware Başsavcısı olan oğlu Beau Biden, Mayıs 2015 yılında beyin kanseri sonucu hayatını kaybetmişti. Aileyi derinden sarsan bu olay, Biden’ın Obama’nın ardından başkanlık için yarışmamasında da etkili olmıştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; Beau Biden’ın kardeşi Hunter Biden, Ekim 2015’te eşi Kathleen’le yollarını ayırdı. Ancak bu haber kamuoyuyla paylaşılmadı.

Joe Biden ile Hunter Biden...

Joe Biden ile Hunter Biden…

Bu ayrılığın ardından Hunter Biden, müteveffa ağabeyinin 43 yaşındaki dul eşi Hallie Biden ile ilişki yaşamaya başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Joe ve Jill Biden çifti, Hunter ile Hallie’nin ilişkilerinden haberdar oldukların ve onlara destek verdiklerini söyledi.

Beau Biden'ın cenazesinde Hallie Biden çocuklarının elinden tutuyor. Hallie'nin hemen arkasında ise Hunter ile Joe Biden objektiflere yansıyor.

Beau Biden’ın cenazesinde Hallie Biden çocuklarının elinden tutuyor. Hallie’nin hemen arkasında ise Hunter ile Joe Biden objektiflere yansıyor.

Son güncelleme: 09:3902.03.2017
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