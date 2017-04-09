Son dakika… ABD: Esad gitmeden Suriye’de çözüm olmaz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump Yönetimi'nin Suriye'deki öncelikleri arasında rejim değişikliğinin bulunduğunu açıkladı.

CNN’de yayınlanan “State of the Union” programında konuşan Haley, Washington’ın Suriye meselesindeki önceliklerini şöyle sıraladı: “IŞİD’in mağlup edilmesi, İran etkisinin bertaraf edilmesi ve Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesi.”

Bir numaralı amacın IŞİD’in yenilmesi olduğunu vurgulayan Haley, rejimin başında Esad bulunduğu sürece siyasi bir çözümün mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Haley sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylemlerine bakarsanız, duruma bakarsanız, Esad’la barışçıl ve istikrarlı bir hükümet zor görünüyor. Gerçekleşeceğini düşündüğümüz şey, rejim değişikliği.”

Nikki Haley, 30 Mart’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Esad’ın gitmesinin ABD’nin öncelikleri arasında olmadığını söylemişti. Haley, ABD’nin Suriye halkına yardım etmek için kiminle çalışabileceklerine ve neler yapabileceklerine odaklandığını belirtmişti.

Haley’in bir hafta içinde değişen yorumları, geçen Perşembe Tomahawk’larla Suriye’yi vuran ABD’nin Suriye politikasında yaşanan değişiklikle paralellik gösteriyor.