Son dakika… ABD-Kuzey Kore gerilimi had safhada: İsterlerse savaşarız!

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin tehdit dozu yüksek açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘agresif tweet’lerle sorun çıkarmaya çalışmakla suçlayan Han, “Eğer isterlerse, savaşa gideriz” dedi.

Trump’ı ‘tehlikeli bir kısır döngü’ yaratmakla itham eden Han, Washington Yönetimi’ne “Kuzey Kore’yi askeri olarak tahrik etmeyin” uyarısında bulundu.

Han, “Nükleer tehdit ve şantaj askeri tatbikatlarla devam ettiği sürece, özü nükleer silah artışı olan savunma takviyesini artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dünya barışına tehdit olarak algılanan altıncı nükleer deneme için ise Han, şunları söyledi: “Bu karargâhlarımızın karar vereceği bir şey. Karargâhlarımızın gerekli gördüğü bir zaman ve mekânda, yapılacaktır.”

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Öte yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Sözcüsü de ABD’yi kınayan ve ‘savaş’ tehdidi içeren bir açıklama yaptı.Kore Merkezi Haber Ajansı’nın aktardığı açıklamada, “ABD, Kore Yarımadası’ndaki durumu savaşın eşiğine getiriyor” ifadesi yer aldı. Açıklama şöyle devam etti: “Bu, bir termo-nükleer savaşın her an patlak verebileceği tehlikeli bir durum yarattı ve yarımadanın barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit teşkil ediyor.”

SAVAŞ GEMİLERİNİ BÖLGEYE GÖNDERİNCE…

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times gazetesine verdiği bir mülakatta, “ABD’nin Kuzey Kore sorununu tek başına çözebileceğini” ifade etmişti.

Trump Yönetimi, Kuzey Kore'nin teşkil ettiği nükleer tehdit konusunda duyulan kaygıyı tekrar tekrar dile getirdi.

Akabinde 8 Nisan'da donanmaya ait bir vurucu gücü Avustralya yolundan çevirerek, Kore Yarımadası’na göndermişti.

ABD’NİN HAMLESİNE ÇOK SERT TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ölçüyü aşan eylemlerinin neden olacağı “katastrofik sonuç”lardan tamamen ABD'yi sorumlu tutacağız. Kuzey Kore, ABD tarafından arzulanan her savaş şekline karşı koymaya hazırdır” açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Sözcüsü, Washington'ın Kuzey Kore'deki füze alanlarına karşı ön alma saldırıları düzenleme ihtimali üzerinden Pyongyang'ın nükleer programını meşrulaştırmaya çalışmıştı.

Koreli Sözcü, “En güçlü silahlarımızla kendimizi provokatörlere karşı savunmak için en sert şekilde karşı koyacağız” demişti.

Kuzey Kore'yi izleyen Washington merkezli düşünce kuruluşu 38 North, son alınan uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarındaki Punggye-ri nükleer test alanı etrafında yaşanan hareketliliği gösterdiğini duyurmuştu.

Washington Yönetimi’nden bir yetkili, NBC kanalına verdiği bir demeçte, ABD’nin Kuzey Kore’nın nükleer saldırısını durdurmak için önleyici saldırı planladığını söylemişti. Ancak Trump’ın ekibinden bir yetkili, söz konusu iddiayı yalanladı.