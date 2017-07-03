Son dakika… ABD tarafından Türkiye’ye de uygulanan yasakta flaş gelişme

Mart ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkedeki 10 havalimanından bu ülkeye yapılacak direkt uçuşlarda el bagajında elektronik eşya kısıtlaması getiren ABD bu yasakta yumuşamaya gitti.

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait Etihad Airways’in gerekli güvenlik önlemlerini aldığı gerekçesiyle Abu Dabi’den yapacağı uçuşların yasak kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

IŞİD’in elektronik eşyalara bomba yerleştireceği yönündeki istihbarat üzerine başlatılan yasağa göre; ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçaklara binecek olan yolcular cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları, el bagajı olarak kabine alamıyorlar.

New York Times gazetesinin haberine göre; Abu Dabi Uluslararası Havalimanı’nda ABD’ye gidecek Etihad yolcularının ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi tarafından incelemeden geçirildiği bir istasyon bulunuyor.

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ABD'nin geçici yasak kapsamına giren ülke ve şehirler şöyle şimdilik şöyle: Türkiye, İstanbul; Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai.

ABD’nin Mart ayında aldığı bu kararın hemen ardından İngiltere de benzer bir adım atmıştı. Londra Yönetimi, Türkiye dahil 6 ülkeye doğrudan uçuşlarda kabinde elektronik eşya yasağı getirmişti.

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İngiltere’nin aldığı yasak kararı kapsamındaki diğer ülkeler ise Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan’dı.

Yasağa takılan havayolu şirketleri ise şunlar: British Airways, EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook, Thomson, Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlas-Global, Middle East Airlines, Egyptair, Royal Jordanian, Tunis Air, Saudia.